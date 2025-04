El Lleida CF s’aboca a l’abisme: Pereira denuncia que l’han estafat

El Lleida CF viu un dels moments més complicats de la seva història recent. El seu president, Luis Pereira, va denunciar ahir haver estat víctima d'una estafa milionària que ha deixat l'entitat en una situació límit, amb impagaments des del gener i la incertesa sobre el futur immediat de l'equip.

Segons ha explicat a través de la xarxa social X, Pereira va intentar trobar finançament per redreçar els comptes del club després que l'inici de la temporada quedés marcat per un forat econòmic de 400.000 euros, derivat, en part, de la negativa de la RFEF a retornar-li un aval de 246.000 euros. Aquesta dificultat inicial va empènyer el president a buscar suports externs el passat mes d'agost.

El resultat, però, va ser desastrós. L'empresari hispanosuís assegura que va ser enganyat per un intermediari financer que, a través d'una societat alemanya presumptament vinculada a un inversor de Dubai, li va prometre una injecció de capital que mai no es va materialitzar. A més, Pereira afirma que durant el procés va ser víctima de pressions, amenaces i intents d'extorsió.

El contracte que va signar el Lleida CF el 14 de febrer, amb la mediació d’un ciutadà brasiler, Luciano Rodrigues De Sales, establia condicions favorables per a l’inversor, incloent-hi la possibilitat de controlar fins al 30% del club. Tot i això, segons denuncia Pereira, el justificant de transferència aportat era fals i la situació es va agreujar.

La denúncia pública del president arriba després que l'entrenador de l'equip, Íñigo Idiakez, qüestionés la seva gestió, atribuint-li la responsabilitat directa dels problemes actuals. Pereira, per la seva banda, ha replicat lamentant "les crítiques precipitades" i recordant que sempre ha actuat buscant el millor per al club. Amb el Lleida CF al límit, Pereira es manté ferm en la seva aposta per una solució local i ha anunciat l’enviament d’una carta formal al mediador implicat, amb l'objectiu d'emprendre accions per rescabalar els danys soferts.

La viabilitat del Lleida CF penja d’un fil, mentre l’afició es pregunta quin serà el futur d’un club que forma part del patrimoni esportiu i emocional de la ciutat.