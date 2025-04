Lleida se suma al dol per la mort del papa Francesc

El bisbat de Lleida ha declarat una setmana de dol per la defunció del papa Francesc, que s’allargarà fins al 29 d’abril. El bisbe Salvador Giménez ha signat aquest dimarts un decret en què convida les parròquies a incloure pregàries especials per l’ànima del pontífex en totes les eucaristies prèvies al seu funeral, previst per dissabte, i a impulsar actes de devoció.

Després del funeral, la catedral de Lleida acollirà una missa solemne oberta a tota la comunitat diocesana, amb la participació de capellans, religiosos i fidels. A més, es preveu que a cada parròquia es celebrin misses de difunts en memòria del papa.

El bisbat també ha indicat que les esglésies i temples de la diòcesi facin sonar les campanes com a mostra de dol el dia del funeral a Roma i també durant les cerimònies que es facin localment en record del papa Francesc.