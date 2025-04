Les exportacions lleidatanes cauen al febrer per la davallada de l’oli i el metall

Les vendes internacionals de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran es van situar al febrer en 229,4 milions d’euros, un 9,5% menys que un any enrere. El descens ve marcat per l’enfonsament de les exportacions d’oli d’oliva —que s’han reduït més de la meitat, de 69,2 a 32 milions— i de les manufactures de foneria, ferro i acer, que han caigut un 47%.

En canvi, sectors com el boví viu, la carn i els sucs i conserves han guanyat força, amb increments del 127%, 28% i 27% respectivament. El balanç de gener i febrer mostra una reculada global del 4% en les exportacions, que han quedat en 446,2 milions d’euros. Les importacions, de 315,8 milions, també han baixat lleugerament (-2,5%), mantenint un superàvit comercial de 130,3 milions.

L’oli d’oliva ha registrat una de les pitjors dades: en dos mesos ha perdut prop de la meitat del seu valor exportador, passant de 119,65 a 63,5 milions. El producte estrella, l’oli d’oliva verge extra, ha aportat 45,6 milions d’euros, un 42,5% menys. També han reculat sectors com el de pedra i guix (-45%).

En positiu, han destacat l’increment de vendes de carn, fruita fresca i alfals, amb aquest últim gairebé doblant el volum de negoci fins als 16 milions d’euros.

Pel que fa a destins, França lidera com a principal mercat exterior, amb compres per valor de 53,5 milions. El segueixen Portugal (17 M€) i Itàlia (15,8 M€), tot i que aquest últim redueix a la meitat la seva presència respecte a fa un any. El Marroc triplica el seu volum de negoci i arriba als 13 milions.

Als Estats Units, les vendes han retrocedit un 41% i han passat de 11,8 a 6,9 milions d’euros, coincidint amb un context internacional marcat per les tensions aranzelàries.