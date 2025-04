ERC vol incloure les ajudes a la pagesia per les pedregades en l'ampliació de crèdit

ERC, a través del seu president Oriol Junqueras, ha anunciat que inclourà les ajudes a la pagesia per les pedregades en la negociació sobre l'ampliació de crèdit. Aquestes converses s'han de produir per la qüestió dels aranzels de Donald Trump, però la intenció dels republicans és que el suport econòmic als damnificats per les pedregades també hi siguin. "Vetllarem perquè la pagesia que ha vist afectada la seva collita tingui la cobertura necessària des de totes les administracions", ha escrit Junqueras a través d'X, mentre que també manté la mà estesa a les empreses i els treballadors afectats pels aranzels.