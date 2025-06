Un jove de 20 anys ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava en un pantà d’Alcarràs (Segrià). El jove era amb un grup d’amics en una zona situada entre Montagut i la Cerdera, prop del terme municipal de Lleida, segons han explicat a l’ACN fonts municipals.

Al lloc hi han anat unitats dels Bombers de la Generalitat i del Servei d'Emergències Mèdiques. Han intentat reanimar-lo, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.