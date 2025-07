Territori millorarà les estacions de busos de Balaguer, Borges i Solsona

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat obres de millora en tres estacions d’autobusos interurbans a l’àmbit de les terres de Lleida i al Solsonès, per un import total d’1,1 milió. Els treballs, que començaran a principis de l’any vinent, abasten les instal·lacions les Borges Blanques, Balaguer i Solsona. Les tasques tenen com a objectiu millorar i reparar diversos elements per tal de "garantir un manteniment adequat de les instal·lacions, modernitzar les prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris". El termini d’execució de les obres un cop comencin és de sis mesos.

El Govern detalla que les millores se centraran en substitució de vidres per elements de policarbonat, neteja de coberta i adequació d'elements de drenatge, reparació i substitució de paviment. També es preveu la millora de senyalització, instal·lació de desfibril·ladors i nous seients i condicionament del mobiliari urbà, entre altres aspectes.

Concretament, el Govern destinarà 565.000 euros a l'Estació de Solsona, situada al nord de la població i amb 16 línies interurbanes que uneixen Solsona amb altres municipis del Solsonès, altres capitals de comarca com Manresa o Berga, i també amb Lleida i Barcelona.

En el cas de l'estació de busos de les Borges Blanques, aquesta comptarà amb una inversió de 175.000 euros. Situada al sud del municipi, té més de 92.000 passatgers a l'any amb 12 línies interurbanes que connecten amb poblacions veïnes així com Lleida i Tarragona.

Per últim, l'estació de Balaguer comptarà una inversió de 365.000 euros. Està situada al centre del municipi, té més de 87.000 usuaris a l'any i 16 línies interurbanes que connecten la capital de la Noguera amb poblacions del seu entorn i altres capitals de comarca, així com amb Lleida i Barcelona.