Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si no es controla la sobrepoblació de fauna

Unió de Pagesos ha amenaçat aquest dimarts amb mobilitzacions si el Govern no actua davant la sobrepoblació de conills, senglars i cabirols a la plana de Lleida. El sindicat denuncia que els danys als cultius són cada vegada més greus, mentre l'administració no destina suficients recursos per fer-hi front. El 30 d'abril va finalitzar l'emergència cinegètica per la sobrepoblació de conills, però el pla de control de població, promès pel Govern, encara no ha estat desplegat.

La manca d'actuacions des de llavors ha portat a Unió de Pagesos a criticar la "inactivitat" de l'executiu i reclamar més recursos i coordinació entre els departaments implicats. Segons el coordinador del sindicat a la plana de Lleida, Néstor Serra, el pla de control ha de continuar les mesures de l'emergència, amb més efectius i amb actuacions de caça nocturna. A més, també ha lamentat la reducció d'actius, com la caducitat dels contractes de lloguer de vehicles per als controls dels Agents Rurals, la qual cosa ha provocat la cancel·lació de diverses actuacions.

Els danys als cultius, especialment al panís, estan augmentant. Unió de Pagesos ha destacat que els senglars, a causa de la mala gestió de la seva població, estan provocant importants pèrdues als agricultors, que han hagut de sembrar diverses vegades els seus camps.