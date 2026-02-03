Cinc detinguts per robar tres rodes d’un vehicle a Cervera

Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte passat quatre homes d’entre 18 i 20 anys, i una dona menor d’edat, per robar tres rodes d’un cotxe a Cervera. Els fets van passar pels volts de dos quarts de dues de la matinada, quan un veí va avisar que uns joves havien robat les rodes d’un vehicle aparcat al carrer Esperanto i van fugir amb un turisme.\r\n\r\nDiverses dotacions van iniciar la recerca i poc després, una patrulla els va veure circulant a gran velocitat per l’A-2 en direcció a Lleida. Els agents el van aturar i van comprovar que a dins hi anaven els cinc sospitosos i que a més tenien les mans tacades de greix. Al cotxe també hi havia les rodes robades i els cargols així com eines per desmuntar-les.\r\n\r\nLa policia va retornar les rodes robades al seu propietari i els cinc detinguts van quedar en llibertat amb l’obligatorietat de presentar-se davant la Justícia quan siguin requerits.\r\n