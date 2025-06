Aixequen el confinament a la cinquantena de veïns de Puigcercós propers a un incendi de camps a Tremp

Protecció Civil ha aixecat el confinament a la cinquantena de veïns de la pedania de Puigcercós, a Tremp, als quals s'havia recomanat que es quedessin a casa aquest dilluns a la tarda per un foc de camps declarat a prop del nucli urbà.. Els Bombers han rebut l'avís a tres quarts de set de la tarda i han enviat 25 dotacions, 5 de les quals aèries, per atacar les flames amb contundència des d'un bon principi.

A Tremp, #Bomberscat som a un incendi agrícola a la zona del Puigcercós (avís 18.46 h). Hi anem amb 20 dotacions amb #EPAF i #GRAF 4 de les quals aèries #MAER Els pagesos han començat a treballar la cua i el flanc esquerre pic.twitter.com/ubJL4jjcMp — Bombers (@bomberscat) June 30, 2025

A banda, s'ha demanat la col·laboració dels pagesos de la zona perquè treballessin la cua i el flanc esquerre de l'incendi, que afecta unes 25 hectàrees. L'estratègia dels Bombers és poder estabilitzar el foc aviat per no tenir personal compromès en previsió dels dies "complicats" que s'esperen. Protecció Civil ha comunicat presencialment porta per porta als veïns que es quedessin tancats a casa.

Els Bombers també han explicat que el foc no evoluciona cap a Puigcercós. L'incendi està condicionat pels vents d'una tempesta propera. Les últimes informacions expliquen que la cua i el flanc esquerre ja no progressen. El cap ha anat cap a un turó boscós empès pel vent de la tempesta, i l'ha vorejat. El flanc dret està actiu.