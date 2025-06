Denunciat per circular a 194 km/h a la C-14, a Ciutadilla

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home de 50 anys per conduir a 194 km/h per la carretera C-14, en un tram limitat a 90 km/h, a l’altura de Ciutadilla (Urgell). Els fets van tenir lloc divendres passat, quan agents de trànsit van detectar l'excés de velocitat durant un control de velocitat instal·lat al quilòmetre 59 d’aquesta via.

El conductor va ser aturat posteriorment al terme municipal de Montblanc i se l'acusa d’un delicte contra la seguretat viària. Davant la gravetat de la infracció, els agents van immobilitzar el vehicle, que ha quedat a disposició de l’autoritat judicial.

El denunciant haurà de comparèixer davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera quan sigui requerit.