Els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana van desallotjar dimecres al vespre el gimnàs Ekke, situat a l’avinguda Rovira Roure de la ciutat de Lleida, després que es detectés fum a la zona de la bugaderia.

Tot apunta a una fallada elèctrica com a origen del fum, i no es van registrar persones intoxicades. L’avís es va rebre a les 22.18 hores i els Bombers hi van desplaçar quatre dotacions per controlar la situació.