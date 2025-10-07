Detinguda per segon cop a Mollerussa una dona per robar joies en cases on treballava

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mollerussa una dona de 57 anys acusada d'un suposat delicte de robatori amb força per, presumptament, sostreure joies en una casa on va treballar fent tasques de neteja el 2022. Es dona el cas que la dona ja va ser detinguda a l'agost a la capital del Pla d'Urgell per furtar joies de les cases on treballava. Arran d'aquella detenció, els agents van tenir coneixement d'un fet similar ocorregut fa tres anys, quan la dona hauria aprofitat per cometre un robatori en un habitatge on va treballar tan sols dos dies. En paral·lel, els Mossos també han detingut per receptació un joier de la comarca de 64 anys que va comprar les joies sostretes i, a més, no guardava cap registre de les compravendes.
En aquest cas, la dona hauria utilitzat una clau que va trobar en un calaix per obrir una calaixera on hi havia diverses joies i monedes d'or amb un valor que superaria els 9.000 euros. Després hauria venut el material sostret a un joier de la mateixa comarca.
Els familiars de la víctima van sospitar de la senyora de la neteja des d'un primer moment i aquesta els va explicar que ho havia venut a la joieria, però van optar per no denunciar-ho davant la intimidació que van rebre d'ella i del seu marit. Amb la nova informació, els investigadors han constatat que el joier no guardava cap mena de registre de compravenda i, per tant, a banda d'un suposat delicte de recaptació, també hauria comès una infracció administrativa.
Finalment, dijous passat els mossos van detenir la dona a Mollerussa com a presumpta autora d'un delicte de robatori amb força i l'endemà va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida. El mateix dia els agents també van arrestar el joier per receptació, però el seu arrest va quedar sense efecte després de declarar a comissaria amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.
Una primera detenció a l'agost
El 8 d'agost els mossos van detenir per primer cop aquesta dona de 57 anys per un presumpte robatori ocorregut a finals de 2023 en un domicili de Mollerussa on treballava fent feines de neteja. La propietària es va adonar que li faltaven joies i diners que guardava a l'armari d'una de les habitacions i va posar-li un parany a la dona de la neteja. Quan la van enxampar, va demanar a la propietària que no la denunciés amb la promesa que li aniria tornant tot el que havia furtat.
Finalment, cansada de falses promeses, l'afectada va denunciar els fets i va aportar als mossos les proves que tenia.