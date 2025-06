El ciclista mort a la N-240 era Tino Torres, pare del president adjunt del Lleida CF

El ciclista de 70 anys que va morir dimarts passat a la carretera N-240 al seu pas per Lleida era José Antonio Torres, conegut com a Tino Torres, pare del president adjunt del Lleida CF, Marc Torres.

Segons van confirmar els Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit, l’autòpsia va determinar que la causa de la mort va ser natural, i no com a conseqüència directa de l’accident. Els fets van tenir lloc quan Torres circulava en bicicleta i va xocar per darrere amb un autocar aturat al quilòmetre 98-99 de la N-240. Encara que inicialment es va pensar que el xoc havia estat la causa del decés, les autoritats van aclarir que el ciclista ja havia patit una indisposició fatal abans de l’impacte.

L’incident va obligar a tallar temporalment la via i va requerir la intervenció dels serveis d’emergència, incloent-hi un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Tino Torres era una figura coneguda en l’àmbit esportiu lleidatà, tant per la seva afició al ciclisme, com pel seu vincle amb el Basket Lleida, club del que va ser vicepresident.