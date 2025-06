Ferit greu un jove en una ganivetada davant d'una discoteca de Lleida

Un jove ha resultat ferit greu aquest diumenge de matinada en una agressió amb arma blanca a l’entrada d’una discoteca de Lleida. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de set, segons han informat fonts policials, arran d’una baralla multitudinària al carrer amb prop de vint persones implicades.

Quan els Mossos d’Esquadra han arribat al lloc, han trobat la víctima ferida i han activat els serveis d’emergència, que l’han traslladat a un centre hospitalari. No han transcendit detalls sobre el seu estat actual.

Els Mossos han obert una investigació per identificar i detenir l’autor de l’apunyalament. De moment, no hi ha cap persona arrestada en relació amb els fets.