Lliurat a Espanya el presumpte assassí d’un pagès a Vilanova de la Barca

Les autoritats franceses han entregat a Espanya Allal El Mourabit, sospitós de ser el responsable de l’assassinat de tres agricultors a Navarra i a Vilanova de la Barca. La Policia Nacional ha confirmat que els seus agents s’han fet càrrec del detingut a la Jonquera, després que aquest fos arrestat el passat mes de març a territori francès en compliment d’una Ordre Europea de Detenció.

El lliurament s’ha efectuat aquest dijous, un cop superat el recurs contra la decisió del tribunal francès que havia autoritzat l’extradició. Ara, El Mourabit haurà de comparèixer davant del Jutjat d’Instrucció número 3 de Tudela, que investiga dos dels homicidis presumptament comesos a Navarra, mentre també se l’assenyala per un tercer crim registrat a la província de Lleida.

​El 5 de gener de 2024, un agricultor de 84 anys va ser assassinat presumptament per Allal El Mourabit, un home d'origen marroquí amb antecedents per terrorisme yihadista. Aquest crim es vincula amb altres dos homicidis comesos a Navarra el novembre i desembre de 2023, tots ells amb un modus operandi similar: les víctimes, homes grans que treballaven al camp, van ser atacades amb una arma blanca per robar-los el vehicle.​

La investigació conjunta de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra va permetre identificar un perfil genètic comú en els tres escenaris dels crims. El Mourabit, que es desplaçava a peu i pernoctava a la intempèrie, va fugir cap a França després del darrer assassinat. Va ser detingut el 25 de març de 2025 a Béziers, gràcies a una Ordre Europea de Detenció.