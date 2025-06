Nou atropellament a Lleida: una persona gran ferida a l’avinguda Alacant

Una persona de 83 anys ha resultat ferida aquest dimarts en ser atropellada per un turisme a l’avinguda Alacant de Lleida, concretament a l’alçada del número 10. Els serveis del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han desplegat tres unitats per atendre la víctima, que presentava lesions de diversa gravetat, i la van traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova per a una avaluació més exhaustiva. L’accident ha passat poc abans de les deu del matí, en un tram urbà amb elevat trànsit.

Un context preocupant: dos atropellaments en pocs dies

Aquest incident s’emmarca en una onada recent d’accidents a la ciutat. Només tres dies abans, el passat divendres, una dona de 34 anys va patir ferides de caràcter crític i la seua filla de vuit anys va resultar també ferida, encara que en menor grau, després de ser embestides per un vehicle en un pas de vianants del Passeig Onze de Setembre. En aquell cas, el SEM va haver d’intervenir ràpidament per estabilitzar a la mare i a la nena abans de traslladar-les a l’Arnau de Vilanova. Una altra filla, de 13 anys, que les acompanyava, va sortir il·lesa de l’impacte.

Reacció ciutadana i mesures de prevenció

Els dos fets, ocorreguts en espai de pocs dies, han generat alarma entre els veïns, que reclamen mesures urgents per millorar la seguretat viària, especialment en zones amb alt flux de vianants. Les autoritats encara no han especificat si aquests accidents estan relacionats amb defectes en la senyalització, excés de velocitat o altres factors de risc, però s’espera una investigació detallada per evitar nous incidents.

Mentre, els serveis mèdics recorden la importància de extremar la precaució en els desplaçaments, tant per part dels conductors com dels vianants, especialment en àrees properes a escoles o llocs freqüentats per persones majors.