El Correfoc de la Festa Major de Manresa en imatges

Manresa ha tornat a convertir els carrers i places del Centre Històric en un gran escenari de foc amb la celebració del Correfoc, una de les cites més emblemàtiques i multitudinàries de la Festa Major. Milers de persones han participat en un recorregut protagonitzat pel bestiari, els dimonis i els tabalers, amb moments destacats com les grans enceses de la plaça Major, que ha tornat a omplir-se d'espurnes i participants.
La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat malgrat la gran afluència de públic. El dispositiu sanitari ha atès 65 persones, principalment per cremades lleus, i quatre han estat traslladades a centres hospitalaris. Amb aquesta nova edició, el Correfoc ha tornat a demostrar la seva capacitat de mobilització i el seu paper central dins la cultura popular i la identitat festiva de Manresa.