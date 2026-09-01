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El Correfoc de la Festa Major de Manresa en imatges

Cultura i Mitjans

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Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 09:19

Manresa ha tornat a convertir els carrers i places del Centre Històric en un gran escenari de foc amb la celebració del Correfoc, una de les cites més emblemàtiques i multitudinàries de la Festa Major. Milers de persones han participat en un recorregut protagonitzat pel bestiari, els dimonis i els tabalers, amb moments destacats com les grans enceses de la plaça Major, que ha tornat a omplir-se d'espurnes i participants.

La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat malgrat la gran afluència de públic. El dispositiu sanitari ha atès 65 persones, principalment per cremades lleus, i quatre han estat traslladades a centres hospitalaris. Amb aquesta nova edició, el Correfoc ha tornat a demostrar la seva capacitat de mobilització i el seu paper central dins la cultura popular i la identitat festiva de Manresa.

Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
Hasmukh Kerai
  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -
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