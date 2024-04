La Fira de l'Abat de Navarcles torna a ser un èxit i consolida l'espai gastronòmic

La vintena edició de la Fira de l'Abat de Navarcles ha tornat a ser un èxit d'organització i de participació amb milers de visitants que han passat pel municipi i la participació de 150 voluntaris que han fet possible que es dugui a terme. Els carrers i les places s'han omplert de gent que ha reviscut amb teatre, música i danses, la Navarcles del segle X, quan es va fundar el monestir de Sant Benet.

A banda de les representacions tradicionals i les itinerants, la fira ha consolidat l'espai gastronòmic que s'havia estrenat l'any passat. A banda, per celebrar els vint anys de Fira de l'Abat, es va representar un petit espectacle sorpresa dissabte al migdia on els alcaldes i alcaldesses d'aquests vint anys van ser detinguts i entrats a plaça pels soldats com a malfactors per haver organitzat l'esdeveniment durant els vint anys. Durant el teatre s'ha fet també un agraïment a les persones i entitats que fan possible la fira.