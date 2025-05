Una manresana a «La jugada de Maquiavel», el nou reality de TV3 que s'estrenarà el 12 de maig

La jugada de Maquiavel, el nou reality que TV3 estrenarà el proper 12 de maig en prime time té una concursant manresana que, a més, pot ser molt coneguda per als aficionats a l'esport, sobretot a l'atletisme. Maite Marzo, campeoníssima en les categories sènior de l'Avinent Manresa, és una de les deu concursants d'aquest nou programa que tindrà sis capítols que s'emetran a partir del proper dilluns en hora punta.

La productora Aguacate & Calabaza Films, que ja ha estat al capdavant d'altres produccions emeses a la televisió pública catalana com La Travessa, ha anunciat aquest dimarts el nou reality, que barreja intrigues, complots i sabotatges entre els concursants. Cadascun dels participants tindrà un rol secret, hauran de complir missions i treballar en equip per fer créixer el pot comú, però dins l'equip hi haurà sabotejadors que intentaran discretament que tot fracassi.

A cada capítol es descartarà el participant que vagi més perdut a l'hora d'identificar els sabotejadors, que, alhora, hauran d'esmerçar esforços en no ser descoberts.