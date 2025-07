70 infants vulnerables més aprenen a nedar amb el CN Manresa i la Fundació Guardiola

El Club Natació Manresa ha posat punt final a la tercera edició del projecte Cap nen sense nedar, una iniciativa amb alt valor social que ha permès a 70 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat aprendre a nedar. L'activitat s'ha dut a terme a les piscines Manel Estiarte Duocastella amb el suport de la Fundació Guardiola Sala i en coordinació amb Creu Roja.

Una iniciativa que trenca barreres a través de l'esport

El projecte té per objectiu oferir l'oportunitat d'aprendre a nedar a infants i joves de famílies amb pocs recursos, especialment vinculats al nucli antic de Manresa. L'activitat es presenta com una eina per millorar la salut física i emocional dels participants, alhora que fomenta la seva autonomia personal i inclusió social.

Enguany, 70 nens, nenes i adolescents han participat en les sessions setmanals de natació, on han trencat barreres personals i socials mitjançant l'esport. El CN Manresa destaca que aquesta experiència contribueix no només a millorar la qualitat de vida dels participants, sinó també a transformar positivament l'entorn on viuen.

Un projecte de continuïtat amb implicació comunitària

El programa, nascut fa tres anys, ha comptat novament amb el suport de la Fundació Guardiola Sala i la coordinació de Creu Roja, consolidant-se com una eina de transformació real per a joves del Casal Ot i del programa Joves Nucli Antic (JNA). Les sessions, dirigides per entrenadors titulats, es desenvolupen a les piscines municipals i tenen vocació de continuïtat i promoció esportiva.

Experiències anteriors del projecte ja han demostrat resultats positius, com la incorporació d'alguns joves a l'estructura regular del club, un fet que reforça el valor formatiu i integrador de la iniciativa.

Per una societat més justa i inclusiva

Amb el lema de construir una societat més justa, el CN Manresa i els seus aliats impulsen aquest projecte com una acció directa per millorar la vida de les persones que més ho necessiten. L'aprenentatge de la natació, a més de tenir un valor esportiu, es converteix així en una eina d'empoderament i igualtat d'oportunitats.

El club ha expressat la seva voluntat de continuar fent créixer el programa en futures edicions i seguir promovent la inclusió a través de l'esport.