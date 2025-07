Xevi presenta a Manresa el llibre «No perdem la il·lusió», un manual de màgia per a petits i grans

L'il·lusionista Xevi ha presentat aquest dimecres a la Llibreria Parcir de Manresa el seu nou llibre, No perdem la il·lusió, una guia per aprendre a fer trucs de màgia de manera senzilla i especialment pensada per a infants. L'acte ha comptat amb la presència de diversos mags locals i una petita demostració de trucs a càrrec del mateix autor.

Un manual d'activisme il·lusionista

No perdem la il·lusió és una obra que busca acostar la màgia a tothom, amb un enfocament pedagògic i accessible. El pròleg ha anat a càrrec de Joaquim Nadal -exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat-, que defineix el llibre com "una mena de manual d'activisme il·lusionista", amb trucs i jocs pensats per a petits i grans, descrits amb claredat i acompanyats de dibuixos suggerents.

L'acte de presentació ha comptat amb les intervencions de Jordi Finazzi i del manresà Màgic Pol. Finazzi, periodista del Grup Taelus, i Xevi comparteixen poble de naixement -Santa Cristina d'Aro- i han explicat com es van conèixer quan Finazzi només tenia cinc anys.

Una segona edició i una edició bilingüe

Ton Daura, propietari de la Llibreria Parcir, ha estat l'encarregat d'editar el llibre, que ja es troba en la seva segona edició i disponible tant en català com en castellà. Durant l'acte, Daura ha explicat que va conèixer Xevi a través de Màgic Pol en una visita a "el museu més gran del món" dedicat a la màgia, ubicat a Santa Cristina d'Aro i creat pel mateix il·lusionista.

La presentació ha reunit un grup de mags de la zona, que no s'han volgut perdre la demostració de trucs que Xevi ha ofert als assistents.

Una trajectòria màgica i polifacètica

Xevi és autor del primer llibre de màgia escrit en català, El meu món màgic. Va debutar dalt d'un escenari als 14 anys i, el 1965, va quedar finalista del programa de TVE Salt a la fama. El 1969 va assolir un Record Mundial i Guinness en conducció de vehicles amb els ulls tapats entre Barcelona i Montserrat.

La seva trajectòria inclou la fundació de Mags Sense Fronteres i Mans Màgiques del Món, així com la direcció del primer programa de màgia per ràdio. També ha enregistrat vídeos didàctics, escrit articles i creat materials màgics per a infants. En l'àmbit audiovisual, ha participat en set pel·lícules i diversos anuncis publicitaris -en un d'ells fent de Pablo Picasso-, i ha estat el mag de referència que Salvador Dalí contractava per actuar a casa seva.

Reconeixements i activitats

Ha actuat arreu del món i conegut figures com el Papa Joan Pau II i grans noms de la màgia del segle XX. Entre els espanyols, destaca que amb qui més coincidia era amb Juan Tamariz. El 2019, Xevi va ser reconegut com el primer fill predilecte de Santa Cristina d'Aro, municipi on cada any organitza La nit d'il·lusió. Enguany, aquest esdeveniment arribarà a la 26a edició i tindrà lloc el dissabte 9 d'agost a l'Espai Ridaura. El tema escollit serà la màgia amb humor.