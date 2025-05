El segon esmorzar empresarial de Sant Fruitós reuneix una trentena d'empreses a l'Aeròdrom

El segon esmorzar empresarial organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va reunir divendres passat una trentena d'empreses del municipi a l'Aeròdrom.

La jornada la van iniciar l'alcalde, Joan Carles Batanés, i la regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, qui van exposar les actuacions i projectes previstos per l'Ajuntament, en l'àmbit del desenvolupament econòmic del municipi.

A continuació també es van presentar als assistents les diverses iniciatives destinades a potenciar l'economia local, com per exemple els programes de formació i inserció per a joves que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria, els quals inclouen pràctiques en empreses.

També es va donar a conèixer l'oficina de transició energètica municipal, que ofereix assessorament i acompanyament integral en projectes d'eficiència energètica, estalvi energètic i energies renovables. Els assistents també van ser coneixedors de les diferents propostes emmarcades dins la setmana de l'emprenedoria, que ha començat aquest dilluns i que inclou tallers i xerrades destinades a fomentar l'emprenedoria. Entre les activitats programades, destaquen una jornada sobre ciberseguretat per a empreses i una altra que abordarà els tràmits i aspectes clau per iniciar amb èxit un projecte empresarial.

L'esmorzar empresarial organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb APAES és una oportunitat per enfortir el teixit empresarial local i fomentar la col·laboració i impulsar iniciatives que contribueixin al desenvolupament econòmic de Sant Fruitós de Bages.

En aquesta segona edició es va comptar amb la participació d'un grup d'alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac, fomentant així la connexió entre el món empresarial i l'educació.