Manresa acull una jornada clau sobre el futur de la indústria catalana impulsada per la Cecot

El Palau Firal de Manresa ha acollit aquest dimecres una jornada de reflexió sobre el futur de la indústria catalana, organitzada per la patronal Cecot amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. L'esdeveniment ha aplegat representants institucionals i empresarials del territori en un moment marcat per canvis globals i transformacions profundes en el sector productiu.

La sessió s'ha estructurat al voltant d'una conferència de l'economista Miquel Puig i d'una taula rodona amb empreses del Bages i altres comarques. L'objectiu: analitzar els desafiaments i les oportunitats que afronta la indústria catalana i compartir estratègies per fer-hi front des de l'àmbit local.

Miquel Puig: formació, productivitat i oportunitats europees

Puig ha posat el focus en tres claus per entendre el moment actual. D'una banda, la caiguda de la natalitat i la manca creixent de personal qualificat; de l'altra, l'impacte del proteccionisme global i els nous aranzels. I finalment, l'oportunitat que representa la nova política industrial europea, amb inversions en digitalització, transició verda, energia i defensa.

Segons Puig, Catalunya encara conserva una base industrial sòlida, però calen polítiques actives per revertir la davallada de la productivitat i garantir la competitivitat de les empreses. Va defensar la formació i la innovació com a camins imprescindibles.

El Bages, protagonista del nou impuls industrial

Xavier Panés, president de la Cecot, ha destacat el paper estratègic del Bages com a nucli productiu i ha reclamat marcs clars i estables per al desenvolupament industrial: sòl disponible, simplificació administrativa i accés al talent. Per la seva banda, l'alcalde Marc Aloy ha defensat la necessitat de millorar infraestructures i ha posat com a exemples l'ampliació de sòl al Pont Nou i el futur campus universitari a la Fàbrica Nova, que han de servir per retenir talent i reforçar sectors com el de la salut i el coneixement.

Visions des de l'empresa: adaptació i valor afegit

La jornada ha culminat amb una taula rodona amb empresàries i empresaris de referència. Elvira Garcia (Inoxforma), Joachim Zoeller (Miwon) i Dani Amella (Casa Amella) han compartit les seves experiències en gestió, adaptació a entorns canviants i aposta per la innovació. Tots tres han coincidit en la importància de fer atractiva la indústria per a les noves generacions i d'apostar per un model sostenible i basat en el valor afegit.