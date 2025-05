Manresa rep la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació

Manresa ha estat distingida com a Ciutat de la Ciència i la Innovació per part de la Red Innpulso promoguda pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en un acte que s'ha celebrat aquest dilluns al matí a Reus. En el cas de Manresa, el reconeixement ha valorat l'interès dels projectes de divulgació científica i tecnològica desenvolupats a la ciutat i les millores per avançar en la mobilitat sostenible, entre d'altres.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha recollit el guardó aquest dilluns en un acte que s'ha celebrat a Reus. En el seu parlament ha destacat la vocació innovadora de la ciutat, remuntant-se a la construcció de la Séquia al segle XIV, fins arribar a l'actualitat, amb Manresa convertida en una ciutat universitària i que impulsa projectes innovadors com la Fàbrica Nova, que es nodreixen de la important tradició industrial.

Manresa és un dels 22 municipis d'arreu de l'Estat que enguany han rebut aquesta distinció en reconeixement al suport a la innovació tot defensant polítiques i potenciant estructures, institucions i empreses locals amb un fort component científic, tecnològic i innovador. Amb aquest guardó Manresa s'incorpora també a la xarxa Red Innpulso de ciutats de ciència i innovació de la qual en formen part 112 municipis i que està impulsada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.