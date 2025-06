Bronze català per a la natació artística del CN Manresa en rutina acrobàtica júnior

L'equip júnior del Club Natació Manresa ha aconseguit una destacada medalla de bronze al Campionat de Catalunya de Rutines de natació artística, disputat aquest cap de setmana al Centre Natació Mataró. Les manresanes, entrenades per Mònica Palà, han brillat especialment en la prova de rutina acrobàtica, on han ofert la seva millor versió i han estat premiades amb un lloc al podi.

A més de la rutina acrobàtica, el CN Manresa també ha participat en altres modalitats de la competició júnior, amb una 7a posició en solo lliure, una 9a posició per al duet format per Ada Soler i Èlia Descals, i una 10a posició per a Júlia Llohis i Ana Sánchez.

L'equip júnior que ha competit en la rutina acrobàtica ha estat format per Èlia Descals, Marina Fernández, Júlia Llohis, Roseta López, Carla Orihuela, Ivet Parejo, Núria Puig, Ana Sánchez, Ada Soler, Carla Vázquez i Mariona Vives. El club també ha tingut representació en les categories aleví i infantil.