Vuit medalles per a l'Avinent Manresa al Català sub23 d'atletisme al Vendrell

Els atletes de l'Avinent Manresa han brillat al Campionat de Catalunya sub23 a l'aire lliure celebrat aquest diumenge al Vendrell. Amb un total de vuit medalles -tres d'or, una d'argent i quatre de bronze- el club bagenc ha confirmat la seva bona salut esportiva i el gran moment de forma dels seus joves esportistes.

L'Avinent Manresa torna amb vuit metalls del Vendrell

L'Avinent Manresa ha estat un dels grans protagonistes del Campionat de Catalunya sub23 disputat a l'Estadi del Vendrell, amb un balanç notable de vuit presències al podi. Els resultats confirmen el bon treball de base i formació del club manresà en categories formatives.

Els tres títols de campió de Catalunya van arribar gràcies a les actuacions de Biel Díaz, Martí Serra i Griselda Serret. Díaz es va imposar amb autoritat en la final dels 110 metres tanques, amb un registre de 14"48, dominant la cursa de principi a fi. Serra, per la seva banda, va guanyar el concurs de perxa superant el llistó a 5,02 metres, un resultat que referma la seva posició com un dels referents joves de la disciplina. I la marxadora Griselda Serret va sumar el tercer or amb un triomf incontestable als 5.000 metres marxa, amb un temps de 23'11”32.

Una plata i quatre bronzes amb protagonisme compartit

L'única medalla de plata per al conjunt manresà va arribar a través de Laia Olmedo, que va finalitzar segona a la final dels 100 metres tanques, amb un crono de 14"92. Una actuació que demostra la solidesa i regularitat de la velocista manresana.

Pel que fa als bronzes, cal destacar el doble podi manresà en els 110 metres tanques, amb Biel Salas penjant-se el bronze amb un temps de 15"08, completant una final d'altíssim nivell juntament amb el campió Biel Díaz. També van pujar al tercer esglaó del podi Oriol Vergés, amb uns destacat 48"40 en la final dels 400 metres llisos, i Maria Salabert, també en la mateixa disciplina femenina, amb un temps de 57"85. Finalment, Aisha Mariche va completar la collita amb el bronze al llançament de javelina, amb una marca de 36,68 metres.

Dues places de finalista i marques personals

A banda de les medalles, cal destacar dues actuacions més entre els vuit primers. El velocista Marc Garcia va ser quart a la final dels 400 metres llisos, amb una millor marca personal de 48"94, quedant molt a prop del podi. També va tenir una actuació meritòria Nil Frías, sisè en una cursa tàctica de 1.500 metres llisos, amb un temps de 4'31”47.

Balanç positiu i projecció de futur

Aquestes vuit medalles i dues posicions de finalista consoliden l'Avinent Manresa com un dels clubs referents de l'atletisme català en categories de promoció. El treball tècnic, la continuïtat en la formació i el suport institucional han permès que l'entitat mantingui un nivell competitiu molt elevat.