Detenen Victoire Ingabire, activista ruandesa vinculada al Memorial Flors Sirera

La política i activista ruandesa Victoire Ingabire ha estat detinguda aquest dijous per la Policia d'Investigació de Ruanda, acusada d'incitar l'alteració de l'ordre públic. Ingabire va estar a Manresa l'any 2012 en el marc del Memorial Flors Sirera i manté una forta vinculació amb l'activista manresana assassinada el 1997 a Ruanda, juntament amb dos cooperants més de Metges del Món. El seu arrest ha aixecat una onada d'indignació entre defensors dels drets humans.

Una detenció amb rerefons polític

L'arrest de Victoire Ingabire Umuhoza s'ha produït després que fos citada com a part implicada en un cas judicial obert contra altres persones, segons ha informat el Rwanda Investigation Bureau (RIB). L'agència ha justificat la detenció com a part de l'aplicació d'una ordre judicial emesa pel Tribunal Superior ruandès.

Segons fonts properes a Ingabire, l'arrest està motivat per raons polítiques. L'activista, coneguda per denunciar la manca de pluralisme i la repressió del règim de Paul Kagame, ha estat reiteradament perseguida pel govern ruandès. En aquesta ocasió, se l'acusa de mobilitzar persones amb l'objectiu d'incitar desordres públics, una acusació que ONG i observadors internacionals consideren infundada i reiterativa dins la lògica repressiva del país.

Un vincle amb Manresa a través de Flors Sirera

L'activista manté una estreta vinculació amb la ciutat de Manresa arran de la seva relació simbòlica i política amb Flors Sirera, l'activista manresana de Metges del Món assassinada el 18 de gener de 1997 a Ruanda, juntament amb Luis Valtueña i Manuel Madrazo. El crim, atribuït a membres de l'exèrcit regular ruandès, es va produir en un context d'alta tensió política i repressió després del genocidi de 1994.

L'any 2012, Victoire Ingabire va participar a Manresa en un acte del Memorial Flors Sirera, on va denunciar públicament les violacions dels drets humans a Ruanda i va compartir la seva experiència com a líder de l'oposició perseguida. Durant l'acte, va remarcar el compromís de Flors Sirera amb la pau i la justícia, i va reivindicar el seu llegat com una eina de resistència cívica i solidaritat internacional.

Una figura incòmoda pel règim de Kagame

Victoire Ingabire, fundadora del partit Forces Democràtiques Unificades (FDU-Inkingi), ha passat diversos anys empresonada pel règim de Kagame. Va tornar a Ruanda el 2010 després d'anys d'exili per presentar-se a les eleccions presidencials, però va ser detinguda poc després i condemnada a 15 anys de presó per "minimitzar el genocidi" i "amenaces a la seguretat de l'Estat". El 2018 va ser alliberada en virtut d'una amnistia presidencial, però ha continuat sent víctima de vigilància, intimidacions i prohibicions de viatge.

Organitzacions com Human Rights Watch, Amnistia Internacional i el Parlament Europeu han denunciat reiteradament la persecució contra Ingabire i han reclamat la seva protecció com a defensora dels drets humans. El nou arrest arriba en un moment polític delicat, en què circulen rumors sobre un possible empitjorament de la salut del president Kagame i una eventual lluita interna pel poder.

Reaccions i crida a la mobilització

Diversos col·lectius han demanat la seva posada en llibertat immediata. Fonts properes a l'equip legal d'Ingabire han denunciat que, en el moment de la detenció, no se li ha garantit accés immediat a defensa jurídica ni s'ha informat clarament del seu destí. També han aparegut indicis que podria estar retinguda en un centre de seguretat nacional en règim d'incomunicació.

Jordi Palou-Loverdos, advocat català especialitzat en crims internacionals i que ha participat activament en la querella criminal per l'assassinat de Flors Sirera, ha alertat que aquest nou episodi "forma part d'una escalada repressiva" i ha fet una crida a la comunitat internacional a "exigir la fi de la persecució política a Ruanda". Palou ha recordat el simbolisme que té per a Catalunya i per a Manresa la figura de Flors Sirera, i com la seva memòria es manté viva a través de l'activisme de figures com Victoire Ingabire.

La querella per l'assassinat dels cooperants, via per posar llum a les vulneracions del drets humans

L'arrest de Victoire Ingabire ha tornat a posar sobre la taula l'assassinat de Flors Sirera i la impunitat amb què encara opera el règim ruandès. Tot i les múltiples demandes de justícia, cap tribunal internacional ha processat els presumptes responsables del crim de 1997. La vinculació entre Sirera i Ingabire és avui una mostra de com la lluita pels drets humans transcendeix fronteres, però també de com la repressió es perpetua en contextos d'aparent estabilitat.

Amb aquest nou arrest, la figura d'Ingabire torna al focus internacional com a símbol de resistència, igual que ho va ser Flors Sirera. Per a Manresa, la seva detenció no només és una qüestió política a milers de quilòmetres: és un atac a una veu que manté viu el llegat d'una de les seves activistes més estimades.