Meritxell Soler puja al 24è lloc a la marató olímpica per un cas de dopatge

La santjoanenca Meritxell Soler ha passat del 25è al 24è lloc a la marató dels Jocs Olímpics de París 2024 per la desqualificació per dopatge de l'atleta romanesa Delvine Meringor, que havia quedat en setena posició.

Meritxell Soler, una plaça més amunt a París

La corredora bagenca Meritxell Soler ha escalat una posició en la classificació oficial de la marató dels Jocs Olímpics de París 2024. La santjoanenca, que inicialment va creuar la línia de meta en 25è lloc amb un temps de 2h29'56”, figura ara en 24a posició a causa de la desqualificació per dopatge de l'atleta romanesa d'origen kenyà Delvine Meringor, que havia acabat en setena posició.

La sanció a Meringor ha estat oficialitzada aquest juny, mesos després de la prova, i ha comportat la revisió de les classificacions finals. Soler, que ja havia manifestat la seva satisfacció pel resultat obtingut, veu així reconegut encara més el seu esforç i la seva progressió al llarg de la cursa.

Un somni complert

Tal com ella mateixa va explicar a NacióManresa abans de la competició, l'objectiu era quedar entre les posicions trenta i quaranta. "Seria un somni ser al top 30", deia. Finalment, no només va entrar al grup de les trenta millors corredores del món en una marató olímpica, sinó que ha acabat dins del top 25, consolidant-se ara en la 24a plaça.

La cursa va tenir lloc el passat agost i Soler va protagonitzar una actuació molt sòlida. Ja als primers quilòmetres es va situar lleugerament per sobre de la trentena posició, però va saber mantenir el ritme i remuntar places progressivament fins acabar 25a. Ara, amb la desqualificació de Meringor, guanya una posició més en la classificació oficial.

Una trajectòria en ascens

Amb aquest resultat, Meritxell Soler confirma la seva consolidació entre l'elit de les fondistes europees. El seu bon paper als Jocs Olímpics ha estat celebrat tant a nivell esportiu com institucional, i reforça el paper de l'atletisme bagenc en les grans competicions internacionals.

La millora en la classificació per un cas de dopatge també visibilitza la importància de la competició neta i de la lluita contra el frau esportiu. Per a Soler, que va arribar a París amb humilitat però també amb ambició, aquesta 24a posició és una recompensa afegida a una actuació ja de per si brillant.