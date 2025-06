Visita de Felip VI: quan les campanes de Montserrat no toquen ni quarts ni hores

Les campanes del monestir de Montserrat s'han posat a tocar amb l'arribada de Felip VI i Letícia tot i que no eren ni quarts ni hores. Una arribada que s'ha fet en helicòpter, però que, en contra del que era la seva primera intenció, baixar a la plaça Santa Maria, ho han fet en un lloc amb molt menys glamour: el pàrquing dels autobusos, just abans de les parades dels matonaires. Potser per això, la Casa Reial ha donat ordre que no hi haguessin càmeres gravant. La periodista de TV3 Núria Bacardit que havia realitzat totes les connexions des d'aquest punt sense cap problema, ha rebut la instrucció d'apagar la càmera i retirar-se amb l'arribada voladora dels monarques.

Tampoc no ha estat massa elegant ni institucional l'entrada reial a l'abadia. Per evitar el gruix d'independentistes que es trobaven en el recorregut fins a la plaça, els monarques han agafat cotxes oficials fins als Degotalls i han pujat per la part de darrere, la mateixa que havien fet minuts abans el president Illa i el ministre Hereu. Tot i que la BRIMO ha impedit que la manifestació de l'ANC entrés a plaça, no ha pogut evitar que els més previsors hagin passat la nit a l'hotel Abad Cisneros i que, per tant, hi tinguessin l'accés directe.

Segurament Felip VI i Letícia han encarat el camí a l'abadia sense tòrcer el coll, o potser la seva comitiva no els ha donat l'oportunitat. Darrere seu, al gran restaurant del Mirador, un molt real i reial retrat seu penjava cap per avall. Les estelades també apareixien per tot arreu, des dels edificis fins a les roques -entre les quals a la creu de Sant Miquel. Els més excursionistes i escaladors entre els activistes independentistes se n'havien ocupat al llarg del matí.

✝ REGLA DE SANT BENET: Mil anys de fidelitat a la Regla de Sant Benet. Una regla que a Montserrat es fa present també en tots els forasters que arriben a les portes de l’abadia.



A Montserrat rebem a tothom com si fos el Crist, amb tota l’atenció de la caritat i l'amor de Déu. pic.twitter.com/BiLtm38EtT — Abadia de Montserrat (@montserratinfo) June 23, 2025

A l'interior del temple, cordialitat. Mentre que a fora els Mossos d'Esquadra denunciaven dos activistes i n'identificaven una dotzena més, a l'acte institucional tothom insistia en parlar castellà i en recordar l'Abat Oliba. Era un dia de contraposicions per als monjos. La mateixa abadia piulava a la seva xarxa X que Montserrat mantenia mil anys de fidelitat a la Regla de Sant Benet, "també en tots els forasters que arriben a les portes de l'abadia".