El Covisa Manresa torna a perdre i es complica el liderat (5-6)

El Covisa Manresa ha perdut contra el Picassent, 5-6, el segon partit consecutiu en lliga i el primer que perd al Pujolet. El conjunt manresà ha tornat a donar la seva pitjor imatge per segona vegada consecutiva en dues jornades amb un primer temps per oblidar.

I el problema no és només que La Nucia està retallant diferències en relació als vuit punts d'avantatge que hi havia fa només un parell de jornades, que s'han reduït a només dos, sinó que els blanc-i-vermells perden coeficient de cara al play off en cas d'haver de jugar amb un equip amb mateixa classificació que l'obtinguda per als del Pujolet.

En el partit s'ha vist la mateixa cara de la jornada anterior. Una primera part per llençar i oblidar. Falta d'intensitat amb un deficient joc defensiu que ha facilitat la feina als valencians que han deixat un parcial de 0 gols a 3 al descans, curt marge pel presenciat damunt del parquet.

Lavado de xut exterior ha reduït diferències i en el marge de tres minuts els del Pujolet s'han posat a sota d'un gol. Però una altra errada individual defensiva ja reiterativa, ha donat vida als valencians amb el quart gol i un cinquè per manca d'intensitat en la pressió de pilota que ha deixat net el xut exterior de Nacho. El Covisa Manresa tenia contra les cordes al Picassent pero en dues accions irregulars, se li a tornat escapar.

Amb un parcial de 2 gols a 5 a deu minuts per al final, els manresans amb porter jugador han reduït el marcador amb el tercer gol, però de nou ha marcat el Picassent de nou per falta d'intensitat defensiva local. Asis ha marcat de penal, i ha mornat a marcar per posar-se una altra vegada a només un gol, però ja amb només deu segons per jugar.

L'equip manresà dona males sensacions en aquest tram de final de temporada pel que fa a joc i resultats. Ara toca anar a la pista de l'Escola Pia, on els de Paco Cachinero poden perdre el liderat si no surten de Sabadell amb un empat o una victoria.