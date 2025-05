La bagenca Bethelem Manzano fa història als Estats Units amb la Jax State University

L'atleta de Balsareny Bethelem Manzano ha fet història aquest dijous en la primera ronda de la prova dels 1.500 metres llisos de la NCAA Est amb la Jacksonville (Jax) State University, que es disputa aquest cap de setmana a Jacksonville, als Estats Units d'Amèrica. Aquests regionals NCAA equivalen, a nivell atlètic, a un Campionat d'Europa absolut.

L'exatleta de l'Avinent Manresa, que ja ha finalitzat el seu periple de quatre anys, en què ha estat becada per aquesta universitat, graduant-se en psicologia, ha quedat vuitena en la seva serie i trenta-cinquena en la general dels 1.500 metres llisos, amb un registre de 4'21"58 -que representa el seu segon millor registre personal-, quedant a 4"33 del bitllet a la següent fase. La millor ha estat Kimberley May (Providence) amb 4'09"57. Aquest és el millor resultat d'una atleta bagenca en la NCAA.

Manzano ha aconseguit ser-hi present gràcies als fantàstics 4'18"24 que va assolir el passat 19 d'abril en la prova dels 1.500 metres llisos a Atlanta, que és rècord de la universitat. La balsarenyenca també ostenta el rècord de la Jax State University dels 800 metres llisos, amb un temps de 2'07"61.

Aquest curs, l'Avinent Manresa ha aportat tres joves esportistes becats a universitats americanes. A banda de Manzano, també hi han estat Arnau Pujols i Miquel Cruz. Des que el 2014 Meritxell Soler va creuar l'Atlàntic, fins a onze esportistes que han passat per l'Avinent Manresa han viscut l'experiència americana becats per universitats dels Estats Units d'Amèrica.