L'Ajuntament de Sant Fruitós farà un nou accés al camp de futbol municipal

Aquest dijous l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha presentat a la directiva del FC Fruitosenc i de la Sant Fruitós Escola de Futbol, el projecte de reforma dels accessos al recinte del camp de futbol municipal. Aquestes obres formen part del projecte de reforma de l'equipament esportiu municipal, que s'està executant per fases des de l'any juliol.

Avui dia l'accés al recinte es realitza per una escala d'entrada i per una rampa lateral en forma de ziga-zaga. La nova proposta permetrà l'accés al camp sense barreres arquitectòniques a través d'una nova entrada ubicada uns metres a l'esquerra de l'actual, coincident amb el pas situat entre els dos camps de futbol existents.

Aquesta nova porta d'accés, alhora permetrà que hi hagi una connexió directa amb el bar i la graderia, situats al fons del recinte, i que els visitants disposin d'una zona d'estada a l'entrada del recinte, evitant així la concentració d'espectadors a les àrees dels vestuaris, de les banquetes i oficines. En aquest espai d'entrada s'hi col·locaran bancs per seure i descansar i es generaran espais d'ombra amb vegetació.

L'accés al recinte serà a través d'una rampa i d'una escala de formigó i es substituiran les escales i la rampa existents donant continuïtat a la zona enjardinada amb un mur que també servirà com a zona de repòs.

Els tancaments del recinte seran amb portes tubulars d'acer galvanitzat on s'inclourà rètol amb la denominació de l'equipament. També s'ubicarà un tòtem just al costat del camp de futbol 7 on lluiran els logotips de les entitats esportives que fan ús de l'espai.

Aquest projecte s'ha presentat aquest dijous a la tarda amb la presència del president de la SF Escola de Futbol, del cap esportiu del FC Fruitosenc, Jesús Vidal, membres de l'equip de govern amb l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés i el regidor d'esports Xavier Navarro, el regidor de Junts per Sant Fruitós, Felip Echarri, membres de Junts per Catalunya, així com el redactor del projecte i l'equip tècnic municipal.

El cost de l'obra s'ha pressupostat en 322.000 euros, 150.000 dels quals es finançaran amb una subvenció de la Diputació de Barcelona canalitzada per Junts per Catalunya i els 172.00 euros restants, es finançaran a través d'un crèdit aprovat pel govern municipal.

Les obres de reforma d'aquest equipament és previst que comencin el juliol i finalitzin el desembre.