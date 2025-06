L'oposició de Súria s'uneix per reclamar la cobertura de la pista de Salipota, però el govern la rebutja

Els quatre grups de l'oposició a l'Ajuntament de Súria -Junts, ERC, Fem Poble i GIIS- van presentar de manera conjunta una moció per impulsar la cobertura i la renovació del paviment de la pista municipal del barri de Salipota. L'espai, molt utilitzat per entitats i veïnat, requereix, segons els grups signants, una millora urgent per garantir-ne l'ús durant tot l'any. La proposta, però, va ser rebutjada per la majoria absoluta del PSC en el ple municipal, fet que ha generat crítiques per part de l'oposició, que assenyala l'incompliment d'allò que els socialistes van expressar en el seu programa electoral.

La moció demanava que el projecte s'inclogués en el Pla d'Inversions Municipals 2025-2026 i proposava obrir un procés participatiu per definir els detalls de la intervenció amb les entitats i el veïnat. El projecte incloïa una coberta lleugera modular, la renovació del paviment amb materials antilliscants i millores en el drenatge i l'accessibilitat. Des de l'oposició es considera que es tracta d'una actuació tècnicament viable i econòmicament raonable, que es podria finançar mitjançant subvencions com el PUOSC o ajuts de la Diputació de Barcelona.

En declaracions a NacióManresa, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, ha explicat que el vot contrari del govern es deu a motius de planificació i viabilitat: "Com que no podíem assegurar l'actuació dins del període 2025-26, hem preferit votar-hi en contra". Coberó també ha assenyalat que la pista de Salipota no és l'únic espai amb mancances d'aquest tipus i ha qüestionat per què prioritzar aquesta actuació en concret: "Tots els barris de Súria tenen aquestes necessitats. Per què ho hem de fer a Salipota i no a altres barris?".

Tot i això, els grups de l'oposició lamenten que no s'hagi volgut obrir cap via de diàleg ni buscar una alternativa conjunta, especialment perquè -segons afirmen- hi havia disposició a estudiar opcions tècniques o d'ubicació alternatives. També destaquen que la moció és fruit d'un consens transversal i que posa per davant el benestar de la ciutadania per sobre de les sigles.

Els grups lamenten el que qualifiquen d'"actitud inactiva" del govern socialista i reivindiquen la voluntat de construir propostes de millora des de la col·laboració. Amb la negativa del PSC, però, el projecte queda de moment aturat. L'oposició, per la seva banda, no descarta seguir treballant perquè la iniciativa pugui tirar endavant en el futur, tenint en compte l'alta demanda i l'ús intensiu que té aquest espai comunitari.