David Bueno ofereix a Súria dues xerrades sobre educació i vincles familiars

El conegut divulgador científic David Bueno va ser aquest dimecres a Súria per oferir dues xerrades adreçades a famílies i professionals de l'educació, en les quals va compartir reflexions i estratègies al voltant de l'educació, la convivència i les relacions durant la infantesa i l'adolescència. Les sessions van tenir lloc a la Sala del Portal del Poble Vell i van reunir una seixantena de persones.

Les xerrades formaven part del cicle organitzat per l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Súria, que té per objectiu dotar famílies i docents d'eines útils per afrontar qüestions centrals com el creixement personal, l'ús de les pantalles o la prevenció de situacions de risc com l'assetjament. La regidora d'Educació, Drets Socials i Solidaritat, Esther Cabezos, va presentar les dues sessions.

Importància del vincle, la comunicació i la lectura

En la seva intervenció, David Bueno va posar l'accent en la necessitat d'establir vincles sòlids i respectuosos amb infants i adolescents, reconeixent el context canviant d'aquesta etapa vital i promovent "estones de qualitat" per a la comunicació sense interferències digitals. Segons el científic, evitar la sobreprotecció és fonamental per afavorir l'aprenentatge i la capacitat de gestió emocional.

Una de les xerrades, adreçada especialment a educadors, es va centrar en estratègies per fomentar la lectura. Bueno va destacar que el llenguatge oral és la base del pensament complex i de la capacitat lectora, i per tant, abans que qualsevol altra acció educativa cal prioritzar l'intercanvi verbal: "Si volem potenciar la lectura, el primer és parlar, parlar i parlar, i escoltar, escoltar i escoltar", va afirmar.

També va subratllar que "tots som educadors", i que l'educació va molt més enllà de l'aula, sent també responsabilitat de les famílies i l'entorn social.

Un referent en neuroeducació

David Bueno és doctor en biologia, professor i investigador de la Universitat de Barcelona i director de la seva Càtedra de Neuroeducació. La seva tasca divulgadora i docent ha estat reconeguda amb diversos premis, entre ells el Premi Europeu de Divulgació Científica i el Premi Magisteri per la seva contribució al coneixement en l'àmbit de la neuroeducació. Col·labora habitualment amb mitjans de comunicació i ha publicat nombrosos llibres i articles científics.

Tancament del cicle amb una xerrada sobre emocions i xarxes socials

El cicle de xerrades per a famílies i educadors impulsat pel consistori es clourà el pròxim dilluns 16 de juny amb la sessió en línia Emocions, xarxes socials i fills. Com els combinem?, pensada per reflexionar sobre els desafiaments digitals actuals en l'educació dels infants.

Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a través de la web municipal.