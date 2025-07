El CE Manresa continua perfilant la plantilla per a la temporada vinent i aquest dissabte ha anunciat la incorporació del defensa Matheus Teixeira, que s'afegeix a l'equip que entrena Sergi Trullàs. El club ho ha comunicat a través de les seves xarxes socials amb un missatge clar: "Anem acabant de construir el nostre mur defensiu!". Teixeira, central de 28 anys, arriba procedent del CD Don Benito, on ha jugat a Segona Federació, i firma per una temporada amb l'entitat manresana.

El brasiler, nascut l'any 1996, destaca pel seu perfil físic i la capacitat de lideratge a l'eix de la defensa. La seva trajectòria en equips com el Don Benito li aporta coneixement del futbol estatal i un bagatge que pot ser clau en moments exigents de la competició. La seva arribada respon a la voluntat del CE Manresa de reforçar l'equip des del darrere i construir una base sòlida per afrontar amb garanties una temporada que es preveu igualada i competitiva.

Teixeira s'integrarà en breu a la dinàmica de l'equip, que començarà dilluns al Congost els entrenaments de pretemporada. El fitxatge de Matheus Teixeira se suma a les altres operacions que el club ha anat anunciant en les darreres setmanes, tant en l'apartat d'altes com en el de renovacions.