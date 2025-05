Najwa Chouati, subcampiona de Catalunya de 5 quilòmetres en ruta

La corredora manresana Najwa Chouati ha repetit presència en un podi català absolut. Ha estat en el Campionat de Catalunya absolut de 5 quilòmetres en ruta que s'ha disputat a Vilanova i la Geltrú. Si en el 2024 es va coronar campiona catalana a Viladecans, aquest diumenge ha estat subcampiona de la distància amb un temps de 16'44", només superada per Elia Saura (Valencia CA) que s'ha imposat amb 16'31". El tercer esglaó del podi ha estat per la igualadina Anna Torras (CA Igualada) amb 16'55".

En la mateixa prova, s'ha disputat paral·lelament el Campionat de Catalunya màster de 5 quilòmetres en ruta, on l'Avinent Manresa ha obtingut set medalles (3 d'or, 1 d'argent i 3 de bronze). Títols catalans per a Sancho Ayala en categoria M55 (16'22"), per a Manela Martínez en F65 (25'30"), i per a Òscar Serra en M35 (15'33").

Subcampionat català per a Alba Gallardo en F35 (19'25"), i bronzes per a Miguel Ángel Martínez en la categoria M45 (16'51"), Iván González en M35 (16'56"), i Núria Cascante en F35 (20'01").