L'Ajuntament de Manresa ordenarà la cruïlla entre els carrers Montalegre i Montsec, a la Mion

L'Ajuntament de Manresa ordenarà l'espai urbà format per la connexió entre els carrers Montalegre i Montsec, al barri de la Mion, de manera que s'intentin evitar els conflictes de trànsit que s'hi produeixen habitualment, segons assegurava la moció que va presentar el grup municipal de Junts. A més, el consistori redactarà un projecte de millora d'aquest encreuament.

El ple de dijous passat va aprovar una moció de Junts per intentar resoldre els problemes de trànsit que hi ha a la cruïlla entre els carrers Montalegre i Montsec, on el seu encaix forma una espècie de plaçoleta asfaltada de difícil que sovint genera conflicte entre els conductors.

La moció demanava que se senyalitzés amb pintura la cruïlla formant una petita rotonda, i també que en un període de 3 mesos l'Ajuntament redactés un projecte de reforma de la urbanització d'aquest encreuament per millorar la seva funcionalitat. L'esmena dels tres partits del govern canviava la rotonda per "la solució més adequada", i substituïa el termini de 3 mesos a la "disponibilitat econòmica per portar-ho a terme".

Tot i mostrar que no eren uns canvis que els satisfessin massa, Junts va acabar donant suport als canvis proposats pel govern.