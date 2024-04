La Festa Major Alternativa avisa: «Venen dies de moguda i enrenou»

Tal i com va avançar NacióManresa a primers de març, la comunitat de propietaris de l'edifici de Cal Jorba -tot i que des de l'organització no els han citat explícitament- ha entrat una sol·licitud a l'Ajuntament de Manresa perquè suspengui les properes edicions de la Festa Major Alternativa (FMA) a la plaça de Puigmercadal i que sancioni l'organització per les molèsties causades en l'edició de 2023 "per contaminació acústica, per atemptat a la intimitat, per la inviolabilitat del domicili i per efectes sobre la salut" dels residents d'aquest immoble que dona, per la part de darrere, a l'espai on es porta a terme el gruix important de la festa. Les sancions, en aquest cas, anirien des dels 20.000 euros fins als 450.000.

Davant d'aquesta amenaça, els organitzadors de la FMA, que aquest dimarts han convocat una roda de premsa a la mateixa plaça amb un centenar d'assistents, han avisat que "venen dies de moguda i enrenou" i han instat tothom qui s'estima la festa "a estar pendents de les convocatòries que es faran properament" a través de les xarxes socials per "defensar el bé comú davant dels interessos privats". En aquest sentit, han assegurat que la festa resistirà, "com ho ha fet sempre", sigui quin sigui el panorama que es vagi dibuixant els propers mesos.

Així ho han traslladat Maria Oller, Maria Ribot i Berni Sorinas en una roda de premsa en què han reivindicat la trajectòria "sense cap capítol negre" d'una festa que va néixer el 1992 "com a resposta a la represió que vivia el moviment popular" i que ha estat exemple "de desenes i desenes de festes alternatives a tot el país que s'han emmirallat en la de Manresa". "Durant aquests més de trenta anys, milers de persones de moltes generacions han ballat, han gaudit i s'han estimat" amb un programa que es porta a terme "gràcies a l'organització popular".

L'organització també ha volgut aclarir que "no és una denúncia veïnal", sinó particular "d'una sola comunitat de propietaris". "Amb els veïns del Barri Antic no tenim cap problema. Al contrari, són els primers que baixen a la plaça", han sentenciat. A més, a l'edició de 2023 es va posar un limitador de decibels, i fa dos anys que tenen vigilants privats, "no per gust, sinó perquè no tenim problema en cedir si és per un bé major: no som uns talibans".

Per això, davant l'amenaça de la comunitat de propietaris de Cal Jorba de tirar endavant una denúncia als jutjats contra la Festa Major Alternativa, els organitzadors han instat l'alcalde Marc Aloy i l'Ajuntament que presideix "a prendre part en la contesa" i a no "escudar-se en qüestions tècniques". "La continuïtat de la Festa Major Alternativa a la plaça Puigmercadal és una qüestió política, no poden ser neutrals", han advertit, "perquè si ho deixen passar amb una festa autoorganitzada, després vindran el Correfoc i els concerts de Festa Major".

Actualment, encara no hi ha cap denúncia als jutjats, han explicat. "Han amenaçat l'Ajuntament amb emprendre accions legals si no prohibeixen la Festa Major Alternativa a la plaça Puigmercadal", han detallat, "i a partir d'aquí, l'Ajuntament ens ho ha traslladat a nosaltres". Cal tenir en compte que és el consistori qui ha de donar el permís per fer la festa. Malgrat això, des de l'organització fa setmanes que es treballa en l'organització de la Festa Major Alternativa d'enguany amb la previsió que es portarà a terme a la plaça Puigmercadal.

La roda de premsa ha comptat amb les actuacions de la colla Manresa Val del Pal, de la geganta Fadulla i de la colla castellera Tirallongues.