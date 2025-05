El Geoparc de la Catalunya Central, al focus d'una recerca per buscar solucions contra el canvi climàtic

La geologia és clau en la lluita contra el canvi climàtic. Partint d'aquesta premissa, un grup d'investigadors de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Granada treballen aquests dies al Geoparc de la Catalunya Central. Avaluen la qualitat de determinades formacions geològiques que es poden trobar en aquesta zona com a possibles anàlegs de reservoris de CO2, un gas amb efecte hivernacle, i hidrogen verd. L'objectiu, subratlla el director científic del Geoparc, Ferran Climent, no és convertir aquestes roques en un magatzem sinó "entendre com funcionen". "Aquí aprenem i extraiem el màxim d'informació per després poder-ho aplicar a casos reals en el subsol", subratlla la coinvestigadora principal del projecte, Patricia Cabello.

Fa més de 36 milions d'anys, a la Catalunya Central hi havia un mar que va desaparèixer amb l'aixecament de les serralades com els Pirineus. Aquest procés ha deixat formacions rocoses i recursos naturals que han definit el paisatge i que ara fan que sigui "un entorn ideal" per a l'estudi.

Tal com explica el director científic del Geoparc de la Catalunya Central, Ferran Climent, "aquí es pot veure aquesta història amb un detall i una qualitat que ens fa únics a nivell mundial". "Ha quedat tan ben registrat i els afloraments són tan bons, propers i accessibles, que fa que sigui un lloc ideal per fer aquest tipus de recerca", afegeix.

Les unitats geològiques que es poden trobar al Geoparc i, en concret, les de l'antic delta de Sant Llorenç del Munt, serveixen com a exemple representatiu de roques magatzem enterrades perquè tenen característiques similars a les que es volen estudiar per a l'emmagatzematge de gasos.

Eider Rua, investigadora predoctoral de la Universitat de Barcelona, subratlla que en aquesta zona es poden obtenir "molts detalls i moltes dades de les roques". Els treballs serveixen als investigadors per tenir una "base estratigràfica de la zona" que després es complementa amb els sondejos. "Normalment només podem tenir dades del subsol o de l'aflorament, i aquí les podem tenir totes dues", subratlla.

Els exemples seleccionats no funcionaran mai com a roques magatzem, precisament perquè es troben a l'exterior, però són una font d'informació "molt valuosa" per entendre millor les formacions subterrànies.

L'emmagatzematge de gasos, una solució en la lluita contra el canvi climàtic

Per a Patricia Cabello, coinvestigadora principal del projecte, l'emmagatzematge de gasos no és l'única solució, però és una més en la lluita contra el canvi climàtic. "Hi ha algun tipus d'indústria que és difícilment descarbonitzable com, per exemple, les cimenteres o les energètiques. Mentre no hi hagi solucions a aquest problema, es proposa capturar el diòxid de carboni (CO2) i injectar-lo en aquests reservoris com a alternativa a la seva emissió a l'atmosfera", explica. I subratlla: "El que fem és avançar en la recerca per trobar els millors reservoris".

D'aquesta manera, el Geoparc de la Catalunya Central es converteix en un aliat clau per donar resposta als grans reptes ambientals i socials del segle XXI.

El Geoparc de la Catalunya Central

El Geoparc de la Catalunya Central és una àrea reconeguda per la UNESCO com a Geoparc Mundial, que posa en valor el patrimoni geològic, natural i cultural del territori. Va ser reconegut per primer cop l'any 2012 i inclou un total de 36 municipis del Bages, Moianès i Baix Llobregat.