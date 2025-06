L'ICS Catalunya Central presenta diversos estudis al Congrés de Medicina Familiar de Reus

Els professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central han tingut una destacada presència al Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), que s'ha celebrat aquest caap de setmana a la Facultat de Medicina de Reus. Metges, infermeres i personal administratiu hi han compartit els resultats de les seves investigacions en àmbits com la diabetis, la dermatologia, la intel·ligència artificial, la salut mental i les malalties cardiovasculars.

Recerca, innovació i atenció personalitzada

El congrés, que enguany ha posat el focus en malalties respiratòries, diabetis, medicina comunitària, qualitat assistencial i recerca, esdevé un espai de trobada de referència per als professionals de l'atenció primària de tot el país. En aquest marc, diversos equips de l'ICS a la Catalunya Central han partcipat activament amb ponències, tallers i presentacions de casos clínics.

Entre les aportacions més destacades hi ha hagut la ponència de Josep Vidal, cap de la Unitat de Recerca i Innovació, i Anna Escalé, metgessa i investigadora, titulada Intel·ligència artificial i dermatologia. A més, tots dos lideren un taller sobre l'ús de la intel·ligència artificial generativa a les consultes en línia, centrant-se en l'enginyeria de peticions (prompts).

Laura Camps, cap d'estudis de la Unitat Docent Multiprofessional de l'ICS Catalunya Central, ha participat en el debat sobre el nou programa formatiu de l'especialitat de medicina familiar i comunitària.

Diabetis i salut mental femenina

També ha destacat l'estudi presentat per Violeida Sánchez, metgessa del CAP Bages, que posa en valor el seguiment personalitzat de pacients amb diabetis tipus 2 per millorar el control de la glucèmia. Per la seva banda, un equip de professionals de l'EAP Artés -Lila Corominas, Gemma Jorba, Olga Fargas, Raül Teba i Paula Lluís- han presentat una recerca centrada en la relació entre depressió i malaltia cardiovascular en dones postmenopàusiques, aportant una mirada específica sobre la salut femenina.

Casos clínics per reforçar l'enfocament integral

Des de l'EAP Sagrada Família de Manresa, Inés Oliva de Fuenmayor i Gemma Jorba han exposat un cas clínic que evidencia la importància d'anar més enllà de les dades analítiques per encarar el diagnòstic amb una visió global i atenta als símptomes inicials.

Finalment, un grup de l'EAP Navàs-Balsareny, format per Sílvia Ratera, Anna Escalé, Marjorie Elisabeth Valladares i Cindy Stefany Chinchilla, ha destacat la detecció precoç d'una possible pericarditis en un pacient jove. El cas posa de manifest l'eficàcia de la coordinació entre atenció primària i hospitalària i reforça la necessitat d'un seguiment actiu des de la medicina de família.

Compromís amb la recerca i la formació contínua

La participació dels equips de l'ICS Catalunya Central al CAMFiC demostra el compromís del territori amb la recerca, la innovació i la formació contínua. L'atenció primària es confirma així com un espai clau per generar coneixement i millorar la qualitat de l'assistència sanitària a la població.