La Unitat Docent de l'ICS Catalunya Central celebra l'acte de comiat de la darrera promoció de residents

La Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha celebrat aquest dimarts la XV Jornada de Recerca i Docència, com a acte de comiat de la darrera promoció de residents de l'especialitat de medicina i infermeria familiar i comunitària que s'han format a la institució. Es tracta de 26 metges i metgesses, 7 infermeres i 8 llevadores.

La Jornada, que ha tingut lloc a l'espai El Blat de Gironella (el Berguedà), ha comptat amb més d'un centenar de participants entre residents, tutors, coordinadors docents i direccions dels equips d'atenció primària.

La benvinguda a la sessió ha anat a càrrec de Núria Prat, gerent de l'Atenció Primària i a la Comunitat de la Catalunya Central; Josep Vidal, coordinador de la Unitat de Recerca i Innovació-IDIAPJGol; Sandra Rabat, coordinadora docent dels equips d'atenció primària al Berguedà, i de l'alcalde de Gironella, David Font, que ha agraït als professionals haver treballat i haver-se format tant a Gironella com a la Catalunya Central. Prat ha destacat que els residents són "la llavor del futur" i ha posat en valor l'atenció primària, la clau de l'estabilitat sistema sanitari. Al seu torn, Vidal ha encoratjat els residents a "fer recerca per millorar la professió" i els ha aconsellat que no perdin "la curiositat, que és imprescindible per fer bona recerca i una bona pràctica clínica". Finalment, Sandra Rabat ha reconegut als residents ser "motor de la formació, de la docència i una oportunitat per als tutors per continuar aprenent i per compartir l'essència de la professió".

La Jornada també ha comptat amb una conferència a càrrec de Gemma Torrell, professional de medicina de família i a la comunitat del CAP Les Indianes de Montcada i Reixac, que ha donat la "benvinguda a la pràctica" als residents amb una ponència sobre el valor de l'atenció primària en general i la importància de valoritzar la tasca dels sanitaris.

Durant la jornada s'han presentat un total de divuit treballs de recerca realitzats pels residents que s'acomiaden. Els treballs de recerca exposats han abordat inquietuds i problemàtiques detectades a l'atenció primària. Alguns dels temes tractats han estat l'anàlisi de patologies cròniques de la població, les necessitats especials de persones amb dependència, la necessitat de revisar la prescripció farmacològica, l'anàlisi de les intervencions a la consulta i la descripció de les característiques de les poblacions ateses. Tots els treballs han estat supervisats per la Unitat de Recerca i la Unitat Docent de la Catalunya Central.

El treball premiat amb el finançament de la publicació en una revista científica ha estat la recerca de les professionals Laia Sala i Noèlia Gonzàlez sobre Ús d'inhibidors de la bomba de protons a la Catalunya Central durant el 2022-2024.

La cloenda de la Jornada ha anat a càrrec de Laura Camps, cap d'estudis; Emi Camprubí, presidenta de la Subcomissió d'Infermeria de la Unitat Docent, i Nàyade Crespo, responsable de l'ASSIR Catalunya Central, que han fet un reconeixement a la tasca docent dels tutors i tutores del territori, han felicitat els i les especialistes per la finalització del seu període formatiu i els han encoratjat en aquest nou camí professional.