L'ICS Catalunya Central reuneix tots els equips directius del territori en la seva Jornada Anual

La Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut (ICS) ha celebrat aquest dijous la Jornada Anual amb el lema En acció!. A l'acte, que ha tingut lloc a Santpedor, hi han assistit uns 120 professionals dels equips directius d'atenció primària de tot el territori, tant dels assistencials com dels de gestió. Per primer cop, l'acte de balanç que fa anualment la gerència s'ha dedicat als líders dels equips. La Jornada també ha servit per homenatjar la trajectòria dels professionals jubilats el 2024.

En la benvinguda, la gerent de l'Atenció Primària i a la Comunitat Catalunya Central (APiCCC), Núria Prat, ha posat en valor de l'amabilitat com a "element fonamental per oferir una bona atenció a la ciutadania. Tenim un compromís amb cada persona que ve a la consulta". En aquesta línia, Prat ha destacat el registre de determinants socials en l'historial clínic dels pacients per millorar la seva atenció, treball impulsat des de la Catalunya Central, així com la importància de "garantir la igualtat en el tracte, permetre que els nostres col·laboradors creixin i ser competitius, sense perdre l'humanisme".

Per la seva banda, el director gerent de l'ICS, Josep Pomar, ha destacat que "l'atenció primària està en un moment d'oportunitat i hem d'estar receptius a obrir nous espais i buscar solucions als reptes que tenim. La proximitat i el contacte humà amb els nostres pacients és imprescindible". Pomar ha elogiat una jornada "per a equips directius que servirà perquè surtin moltes idees. Hem de dipositar tota la confiança en les persones que lidereu els equips. Això no va de normes, ni de plans estratègics, sinó de persones".

També ha participat en la jornada la directora assistencial d'Atenció Primària de l'ICS, Elisabet Descals, que fins fa dos mesos era la directora assistencial de la gerència de Catalunya Central. La metgessa manresana ha parlat del "bon moment que viu l'atenció primària, amb el projecte dels centres CSIR que transformarà el sistema, i hem d'aprofitar aquesta embranzida i acompanyar els pacients perquè tinguin la mateixa visió de l'esforç que fem per atendre bé la ciutadania". La directora assistencial ha agraït la tasca dels i les professionals d'atenció primària: "Sempre hi sou. Quan tenim una apagada, treballem; quan tenim una pandèmia, treballem".

Projectes per als professionals, per als líders d'equip i per a la ciutadania

El fil conductor de la Jornada han estat els projectes de lideratge que s'estan duent a terme en l'àmbit de l'atenció primària de la Catalunya Central per "posar la persona al centre", tant pel que fa als professionals, als líders d'equip i a la ciutadania.

S'han fet tres taules rodones. En la primera s'han explicat projectes interns de millora de la institució. La segona taula ha posat sobre la taula diverses experiències innovadores en el si dels equips directius. I la tercera taula s'ha centrat en dos projectes de millora de l'atenció als pacients, el de Determinants Socials de Salut, impulsat al CAP Santpedor, i l'UBA-6, un equip multidisciplinari format per professionals del CAP Sant Hipòlit de Voltregà que valora els casos més complexes que es tracten a domicili.

La intel·ligència artificial també ha protagonitzat part de la Jornada amb una ponència a càrrec de Jordi Mota, director de l'EAP Navarcles-Sant Fruitós, i Josep Vidal Alaball, cap de la Unitat de Recerca i Innovació de l'APiCCC.

Homenatge als professionals jubilats durant el 2024

En el marc de la Jornada Anual també s'ha celebrat l'Acte de Reconeixement a la Trajectòria Professional, que ha servit per homenatjar els 44 professionals de la institució que es van jubilar durant l'any passat: 24 del Bages, 2 del Berguedà, 13 d'Osona, 2 de la Gerència i 3 de Calaf –la resta d'equips d'atenció primària de l'Anoia ja formen part de la Regió Sanitària del Penedès.

En els parlaments hi han participat professionals de la Catalunya Central en representació dels seus companys. Han fet balanç dels seus anys treballats a l'ICS la pediatra M. Carme Sánchez, de l'EAP Plaça Catalunya de Manresa (CAP Bages); la tècnica en cures d'infermeria Esther Santasusana, de l'EAP Sagrada Família de Manresa; i Rosa M. Villegas, administrativa de l'EAP La Vall del Ges, d'Osona.

La gerent, Núria Prat, els ha agraït la dedicació i la vocació de servei al llarg dels anys treballats a l'ICS.