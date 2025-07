Els professors del Guillem Catà de Manresa carreguen contra el nou currículum de la FP

El professorat de cicles formatius de l'Institut Guillem Catà de Manresa ha expressat en un comunicat el seu profund malestar pel nou currículum de la Formació Professional, que ha entrat en vigor aquest curs 2024/25. Alerten que el canvi redueix la qualitat formativa, augmenta la pressió sobre els centres i les empreses i posa en risc els drets de docents i alumnat.

Menys hores de formació tècnica i més càrrega per als centres

Els docents de cicles formatius del Guillem Catà denuncien que el nou currículum de la Formació Professional, aplicat des del passat setembre, redueix significativament les hores d'ensenyament tècnic a l'aula. Ho atribueixen a la introducció de matèries comunes com digitalització, sostenibilitat i anglès, que, tot i tenir un valor formatiu transversal, resten temps a les competències pròpies de cada especialitat.

Els professors consideren que això afecta la qualitat de l'ensenyament i la identitat de les titulacions, i critiquen que l'increment de les hores de pràctiques a l'empresa trasllada massa responsabilitats formatives a entorns que, sovint, no estan preparats per assumir-les. Això, apunten, incrementa la càrrega de gestió tant per a les empreses com per als equips docents, que han de coordinar més hores d'estada fora del centre.

Ràtios elevades i condicions laborals empitjorades

Una altra de les preocupacions expressades pel claustre de cicles formatius és la persistència de ràtios molt altes per aula, fet que, segons assenyalen, dificulta la implementació de metodologies pràctiques, dinàmiques i inclusives, essencials en la formació professional. "Amb grups tan nombrosos, és gairebé impossible garantir un seguiment adequat i una experiència realment formativa", asseguren.

També denuncien que la reducció d'hores de classe impacta negativament en les plantilles de professorat, que ja estan "tensionades al màxim". A això s'hi afegeix la incertesa sobre la cobertura de les reduccions de jornada per a docents majors de 55 anys, un dret reconegut que, segons exposen, no té garantit el seu relleu. "La solució que ens donen és repartir la càrrega entre la resta de docents", lamenten.

Canvi de condicions per a l'alumnat amb el pla antic

El comunicat també posa el focus en el greuge que suposa per a l'alumnat la decisió del Departament d'Educació de no permetre que els estudiants que van iniciar els seus estudis amb el currículum antic acabin el cicle amb les mateixes condicions. Segons el professorat, aquests alumnes hauran de presentar-se a una prova final en comptes d'assistir a classe, "una mesura que canvia les normes del joc a mitja partida".

Els docents consideren que tot plegat forma part d'un conjunt de mesures "injustes i poc respectuoses amb la comunitat educativa" i alerten que poden portar a una "precarització i deshumanització" de la Formació Professional.

El professorat reclama mesures urgents

Davant d'aquesta situació, el professorat del Guillem Catà exigeix mesures concretes i urgents: la reducció de ràtios a les aules, l'augment de personal docent i la recuperació de les hores tècniques pròpies de cada especialitat. Asseguren que aquestes demandes són indispensables per garantir una formació professional de qualitat i dignificar la tasca educativa. "Demanem que s'escolti la veu dels centres, del professorat i de l'alumnat", conclouen.

La delegació dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, consultada per NacióManresa, no ha volgut respondre la carta dels professors, per ara.