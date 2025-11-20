Santpedor avança en la millora viària amb les obres als carrers Pons Grau, Ample i plaça Sant Jordi

Aquesta setmana han començat els treballs d'arranjament als carrers Pons Grau, Ample i la plaça Sant Jordi de Santpedor. Les actuacions inclouen el fresat de l'asfalt, millores de mobilitat i canvis temporals de circulació. Les obres, amb un cost de 179.063,45 euros, continuaran la setmana vinent amb el nou asfaltat i la senyalització viària.
Inici de les obres als carrers del centre de Santpedor
Santpedor ha encetat aquesta setmana els treballs de millora i arranjament dels carrers Pons Grau, Ample i la plaça Sant Jordi, una actuació que ja ha començat amb el fresat de l'asfalt existent i les primeres modificacions de la plaça. Els treballs continuaran la setmana vinent amb la col·locació del nou asfalt i amb la senyalització viària que completarà la reforma.
A causa de l'afectació als vials, el recorregut alternatiu del bus Santpedor-Manresa es mantindrà per una setmana més per facilitar les tasques i garantir la seguretat.
Trams afectats i objectius de la reforma
L'Ajuntament informa que les obres se centren en els següents trams:
- Carrer Pons Grau, entre el carrer Monjo i el carrer Carles Riba
- Carrer Monjo, entre el carrer Pons Grau i la plaça Sant Jordi
- Plaça Sant Jordi
- Carretera de Castellnou, entre la plaça Sant Jordi i el carrer Pompeu Fabra
L'actuació té com a objectiu principal reparar el paviment asfaltat i millorar la mobilitat de vehicles i vianants. Entre les millores previstes destaquen:
- Adequació de l'amplada de la calçada per garantir el pas de vehicles en els dos sentits
- Ampliació de la vorera sud als carrers Pons Grau, Monjo i plaça Sant Jordi
- Construcció d'un nou pas de vianants elevat entre el carrer de la Fira i la plaça Sant Jordi
Aquestes intervencions busquen augmentar la seguretat i millorar la circulació en una zona molt transitada del municipi.
Afectacions durant un mes i canvis en la mobilitat
La durada prevista dels treballs és d'un mes. Durant aquest període, els carrers afectats presentaran talls puntuals, canvis de sentit i restriccions de pas que estaran senyalitzades per minimitzar les molèsties i garantir la mobilitat veïnal.
Una de les afectacions destacades és l'anul·lació temporal de la parada d'autobús de la plaça Sant Jordi, que quedarà fora de servei mentre durin les obres.
Finançament i empresa executora
L'actuació té un cost total de 179.063,45 euros, finançats amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les obres van a càrrec de l'empresa UTE Consorci Egara Bages CCDL, escollida per dur a terme aquesta millora urbana.