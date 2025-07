L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dilluns han començat els treballs de canalització de serveis a la calçada per a la nova semaforització de la cruïlla entre la carretera de Vic, el carrer Era Firmat i el carrer Lladó.

A causa d'aquests treballs, es prohibirà l'estacionament al carrer Era Firmat, en el tram comprès entre la carretera de Vic i el carrer Bonsuccés, així com a la carretera de Vic en el tram proper a la cruïlla. També es realitzaran talls de trànsit puntuals a l'accés del carrer Lladó.

Aquests treballs formen part del projecte de transformació de l'espai públic al centre de Manresa, que té com a objectiu convertir el carrer Guimerà en una zona exclusivament per a vianants. A més, està prevista la reforma i reordenació del trànsit, així com l'adaptació dels nous recorreguts de l'autobús urbà en diversos carrers dels voltants.