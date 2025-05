El Geoparc entra en la recerca per a l'emmagatzematge segur de CO2 i hidrogen verd en el subsol

El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central acull aquests dies un equip d'investigadors del projecte SOSGAS, una iniciativa de recerca impulsada per la Universitat de Granada i la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de diverses institucions nacionals i internacionals. El projecte té com a objectiu avaluar la qualitat de determinades formacions geològiques com a possibles reservoris per a l'emmagatzematge de gasos clau en la transició energètica, com el diòxid de carboni (CO₂) i l'hidrogen verd (H₂).

El Geoparc ha estat escollit per acollir aquesta recerca perquè compta amb unitats geològiques que afloren en superfície, les de l'antic delta de Sant Llorenç del Munt, que poden servir com a exemple representatiu de roques magatzem enterrades, amb característiques similars a les que es volen estudiar per a l'emmagatzematge de gasos. Els exemples seleccionats no funcionaran mai com a roques magatzem, precisament perquè es troben a l'exterior, però són una font d'informació molt valuosa per entendre millor les formacions subterrànies. Aquestes condicions fan del Geoparc un entorn ideal per dur a terme estudis capdavanters en l'àmbit de la geologia aplicada a la transició energètica.

El treball s'està desenvolupant en zones dels municipis de Talamanca i Navarcles, un indret àmpliament conegut per l'equip investigador i habitualment utilitzat com a espai formatiu per a estudiants en pràctiques de camp. A través de mètodes clàssics de camp, combinats amb tecnologies innovadores com la creació de models 3D amb dron, s'obté informació essencial per entendre millor el comportament d'aquestes roques en condicions subterrànies.

A més dels estudis superficials, el projecte també inclou la realització de cinc sondejos de diversa profunditat al voltant de la zona d'estudi. Aquestes perforacions permetran obtenir testimonis continus de roca i dur a terme anàlisis especialitzades.

El suport a aquest projecte referma el compromís del Geoparc de la Catalunya Central amb la recerca i la voluntat que el coneixement resultant pugui transferir-se a la societat. El president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, recorda que "una de les línies estratègiques dels Geoparcs Mundials de la Unesco és precisament fomentar la recerca en geologia, especialment aquella que vagi orientada a mitigar el canvi climàtic". Per al director científic del Geoparc, Ferran Climent, "la geologia, com a ciència que estudia la composició i evolució del nostre planeta, és una aliada clau per donar resposta als grans reptes ambientals i socials del segle XXI".