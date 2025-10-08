Cardona posa en marxa un obrador per impulsar la comercialització de la seva sal

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal (PCMS) disposa, des d'aquest dimarts, d'un nou obrador destinat a moldre, tamisar, envasar i etiquetar la sal de Cardona. L'objectiu és impulsar la seva comercialització i consolidar-la com un producte de qualitat i identitat pròpia. "Amb l'obrador fem possible que la nostra sal torni al mercat, al sector gastronòmic, però que també esdevingui motor de desenvolupament local i d'oportunitats per al nostre territori", ha destacat l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
Un pas endavant per al projecte de la sal cardonina
El nou obrador suposa un salt qualitatiu per a la producció i comercialització d'aquest producte emblemàtic. "Quan vam començar amb la comercialització de la sal el 2022, la producció era de 1.300 molinets a l'any; i acabarem el 2025 amb prop de 14.000. L'any vinent seguirem augmentant la producció i les vendes i creant nous productes, començant per la sal fina de cuina", ha explicat Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica (FCH).
L'espai escollit per instal·lar-hi l'obrador és l'antic magatzem i farmaciola conegut com el "botiquín", un edifici en desús que s'ha rehabilitat amb una inversió de 65.000 euros, finançada per un ajut Leader del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i una aportació de la Diputació de Barcelona.
Suport institucional i aposta pel desenvolupament rural
El projecte ha comptat amb el suport d'administracions i entitats que treballen per enfortir el desenvolupament rural i la sostenibilitat. "Amb l'obrador, recolzem una activitat productiva que s'adequa molt a la nostra estratègia de posar en valor el producte local, l'impacte social en l'entorn rural i la sostenibilitat", ha assenyalat Jordi Vilalta, gerent del Consorci pel Desenvolupament de la Catalunya Central.
En la mateixa línia, Sam Núñez, diputat adjunt a l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha remarcat que "els projectes que arrelen al territori, que vinculen tradició, innovació i inclusió, són els que realment transformen".
L'Obrador de la Sal de Cardona també compta amb un ajut de la Fundació "La Caixa", destinat a finançar un tamisador vibratori per obtenir diferents tipus de sal.
L'or blanc: patrimoni, identitat i futur
La sal de Cardona, coneguda històricament com "l'or blanc", està íntimament lligada als orígens i al patrimoni de la vila. La seva comercialització moderna va començar l'any 2022, durant la Festa de la Sal, a través de la col·laboració entre la Fundació Cardona Històrica i la Salinera de Cardona. "Des del Neolític, la sal cardonina ha estat font de riquesa. Estirar aquest fil comercial suposa un encontre amb les arrels històriques de la vila", ha afirmat Ponsa.
David Gaspar, director de Salinera de Cardona, ha subratllat la importància d'aquesta aliança: "Junts fomentem una col·laboració basada en la confiança i el respecte, per contribuir al creixement sostenible del nostre entorn".
Puresa i valor social
La sal extreta del jaciment de Cardona, formada fa 36 milions d'anys per l'evaporació d'un mar interior, es caracteritza per la seva puresa excepcional -un 99,97% de clorur sòdic- i la seva estructura cristal·lina compacta. Aquesta qualitat la fa molt apreciada en l'àmbit gastronòmic i li ha valgut la consideració d'una de les millors sals del món.
A més del seu valor natural i patrimonial, la sal de Cardona té una dimensió social. Les persones usuàries del Servei de Teràpia Ocupacional de l'entitat Amisol són les encarregades d'envasar i etiquetar els productes, contribuint a la seva inserció laboral i a l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal. Els beneficis de la seva venda es reinverteixen en la conservació del patrimoni natural, històric i industrial del municipi.