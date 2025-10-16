Diego Ocampo: «És una victòria de la mentalitat de l'equip»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha començat la seva anàlisi de la victòria contra el Hapoel Jerusalem elogiant la capacitat tècnica i física dels jugadors visitants. "Tenen jugadors molt bons en l’u contra u, acabant les jugades, en el tir... Alguns d’ells cobra tot el nostre pressupost", ha valorat. Louis Olinde ha estat un dels jugadors clau perquè el Baxi Manresa es reenganxés al partit quan les coses anaven mal dades, segons ha valorat.
Alfonso Plummer ha estat un altre home vital. No només pel recital ofensiu del porto-riqueny sinó també per les bones decisions preses en tot moment i pel pas endavant que ha fet en les prestacions defensives. Però sobretot, ha estat un factor decisiu "la mentalitat de l’equip".
Ocampo no ha dubtat en qualificar el duel contra els israelians com el més estrany de la seva carrera. "Ha estat com jugar fora però sense públic", ha comentat. El gallec s’ha mostrat molt satisfet amb la responsabilitat individual que han tingut tots els seus jugadors en un partit que el Baxi Manresa ha hagut de "gestionar durant molts dies". Els quaranta minuts de joc han semblat 40 dies a l’entrenador.
Una de les diferències entre els partits que habitualment el Baxi Manresa a casa normalment i aquest duel d’Eurocup ha estat el fet de concentrar-se a l’hotel i arribar al Nou Congost tot l’equip junt i escortat pels Mossos d’Esquadra. "No sabíem a quina hora sortiríem. Després ens ho han canviat. Però a partir de les cinc estàvem a punt. Quan hem arribat els jugadors han berenat i han fet exercicis. Això ha evitat que agafessin el mòbil. L'staff ha fet una gran feina", ha explicat Ocampo.
NacióManresa no compareix a la roda de premsa de l’equip visitant
Abans de la intervenció de Diego Ocampo davant els mitjans s'ha presentat a la sala de premsa el tècnic de l’equip visitant. NacióManresa no hi ha assistit en senyal de rebuig per la presència d’equips israelians a les competicions esportives. De fer, cap mitjà acreditat no hi ha assistit.