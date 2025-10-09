La Fundació Alícia acollirà la presentació de la Guia de la Sal de Cardona, símbol del Bages

El dilluns 20 d'octubre, la Fundació Alícia acollirà la presentació de la Guia de la Sal de Cardona, una nova publicació que reivindica la importància històrica, cultural i gastronòmica d'aquest producte únic. Impulsada pel Consell Comarcal del Bages en el marc dels projectes del Rebost del Bages i del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, la guia s'emmarca dins els actes de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025.
La guia vol divulgar els valors històrics, geològics i gastronòmics de la sal
La Guia de la Sal de Cardona és fruit d'un treball conjunt entre diverses entitats i professionals que han volgut posar en valor un producte estretament lligat a la identitat del Bages. El projecte ha comptat amb la participació de l'Ajuntament de Cardona -a través de la Fundació Cardona Històrica- i amb l'assessorament científic i gastronòmic de la Fundació Alícia, encarregada de la redacció dels continguts.
La publicació recull el coneixement d'experts en història, geologia i gastronomia, i vol divulgar els múltiples valors de la sal cardonina: la seva formació natural, el seu paper en l'economia i la cultura del territori, les seves propietats i varietats, i la seva presència a la cuina d'ahir i d'avui.
Una jornada per presentar el projecte a la Fundació Alícia
L'acte de presentació se celebrarà el dilluns 20 d'octubre, de 2/4 de 10 del matí a les 12 del migdia, a la seu de la Fundació Alícia, i comptarà amb la participació institucional de Marta Viladés i Ribera, consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages; Eduard Mata i Riu, conseller de Turisme i president del Geoparc, i Lluïsa Aliste Sánchez, alcaldessa de Cardona.
El projecte es donarà a conèixer de la mà dels seus protagonistes: Andreu Galera, director de l'Arxiu Històric de Cardona, que exposarà la part històrica; Adriana Gálvez, de la Fundació Alícia, que abordarà els aspectes gastronòmics; Laia Ximenis, gerent d'AMISOL, i Francesc Ponsa, de la Fundació Cardona Històrica, que en destacaran el vessant social, i Meritxell Jané i Carme Fontelles, que explicaran la importància del producte a la restauració local.
El xef Jordi Llobet, ambaixador de la Sal de Cardona, oferirà una demostració culinària amb receptes elaborades amb sal cardonina, per mostrar-ne la versatilitat i el potencial gastronòmic. Els assistents rebran un exemplar de la guia, que també es podrà descarregar pròximament al web del Rebost del Bages.
Un producte amb història i identitat pròpia
La Vall Salina de Cardona és un espai de gran valor històric i natural. Explorada des del neolític i fins a l'època contemporània, la seva sal ha estat clau per al desenvolupament econòmic i per a la identitat del municipi. El cronista Pere Gil Estadella, ja al 1600, destacava la singularitat d'aquest enclavament quan escrivia: "Y així com lo saler, com està dit, se posa a la mitg de la taula; així ha volgut Déu nostre Senyor en mitg de Cathalunya posar las montanyas de sal de Cardona".
Aquesta cita resumeix el paper simbòlic i patrimonial d'un producte que ha travessat segles com a motor econòmic, símbol d'identitat i element essencial de la gastronomia catalana.
Un octubre dedicat a la sal i al patrimoni
La presentació de la guia forma part del Cicle d'Activitats de la Sal de Cardona, que omple el mes d'octubre de visites, tastos, fires i activitats gastronòmiques dedicades a conèixer la història i els usos d'aquest producte únic.
Un dels projectes destacats és el Camí de la Sal, un itinerari senyalitzat que segueix el traçat dels antics camins comercials entre Cardona i Manresa. Aquesta ruta combina natura, història i patrimoni, i permet reviure el paper que la sal va tenir com a recurs essencial en l'economia i la vida quotidiana del territori.
Amb aquesta nova publicació, el Bages reivindica la seva identitat gastronòmica i patrimonial, posant la sal de Cardona al centre del relat sobre la riquesa cultural i natural de la Catalunya Central.