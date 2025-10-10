Una vintena d'empreses del Bages descobreixen els avantatges de l'FP dual a Manresa

Més de vint professionals de diferents sectors van participar dijous a la jornada FP dual, una oportunitat per a les empreses, organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa dins el programa FP Pime. La trobada, celebrada a l'Institut Lacetània, va servir per donar a conèixer aquest model de formació i enfortir els vincles entre empreses i centres educatius.
L'Institut Lacetània, punt de trobada entre empresa i formació
L'acte va arrencar amb una presentació de l'Institut Lacetània per part de l'equip directiu, que va exposar la seva àmplia oferta formativa i la trajectòria del centre en l'àmbit de la formació professional. Posteriorment, el coordinador de pràctiques va explicar els fonaments de l'FP dual, un sistema que combina l'aprenentatge a l'aula amb l'experiència laboral en empreses.
Els participants van poder conèixer com s'organitza aquest model, quins beneficis aporta a les empreses i com poden col·laborar amb els centres educatius per formar futurs professionals adaptats a les seves necessitats.
Visita a les aules i intercanvi d'experiències
Després de la part informativa, els representants de les empreses van visitar diverses aules de pràctiques del centre, on van veure els espais i equipaments on es formen els alumnes. La visita va despertar gran interès entre els assistents, que van aprofitar per plantejar dubtes sobre els processos d'incorporació d'alumnes en modalitat dual i sobre els acords de col·laboració amb els centres formatius.
La jornada va finalitzar amb un esmorzar de networking, que va permetre crear vincles i intercanviar experiències entre el professorat i les empreses participants, en un ambient proper i col·laboratiu.
La Cambra destaca la bona acollida i l'impacte de la jornada
Des de la Cambra de Comerç de Manresa es va valorar molt positivament l'èxit de la trobada, que forma part del programa FP Pime, impulsat per apropar la formació professional al teixit empresarial del territori.
L'entitat va agrair la implicació de l'Institut Lacetània, que va obrir les seves portes per mostrar com la formació dual pot ser una eina clau per captar talent i adaptar els estudis a les necessitats reals del mercat laboral.